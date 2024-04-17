TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 - Son Dakika ÖSYM duyurdu: TUS sınav sonuçları açıklandı

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin TUS sınav sonuçları 17 Nisan Çarşamba günü erişime açıldı. . Adaylar arama motorlarında TUS sonuç ekranı ile ilgili detayları araştırıyor. İşte TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

2024 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."