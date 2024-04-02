EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARDA | Tahsis no ile emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR bayram ikramiyesi yattı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARDA | Emeklilere bankalarca verilen promosyonların yanı sıra hükümetin belirlediği ve her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kez verilen ikramiyeler için geri sayım sona erdi. 2 Nisan Salı gününden itibaren emekli maaşı alanların hesaplarına yatırılan emekli bayram ikramiyeleri hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki SSK, BAĞKUR bayram ikramiyesi yattı mı? İşte e-Devlet Tahsis no ile emekli maaşı sorgulama ekranı...

SSK, BAĞKUR BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

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SSK'LILARA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

BAĞKUR'LULARA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.