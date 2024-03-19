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DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI 2024 | AFAD hak sahipliği kura çekimi ASİLLER VE YEDEKLER isim listesi

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AFAD hak sahipliği kuraları hakkında arama motorlarında 'Deprem konutları sonuç ekranı 2024, AFAD hak sahipliği kura çekimi asiller ve yedekler isim listesi' sorgulamaları yapılıyor. AFAD hak sahipliği kurası sonuçları isim listesi ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:40
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DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI 2024 | AFAD hak sahipliği kura çekimi ASİLLER VE YEDEKLER isim listesi

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI 2024 | Asrın felaketinin ilk yılında, evsiz kalan binlerce vatandaşın barındığı 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği konutların hak sahipleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kura ile belirleniyor. İşte AFAD hak sahipliği kura çekimi asiller ve yedekler isim listesi...

2024 DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AFAD hak sahipliği kura çekilişi, 19 Mart 2024 Salı günü yapıldı. Kura çekimi ile yeni deprem konutları hak sahipleri belli oluyor. Kura çekimi, AFAD YouTube sayfasından da canlı olarak yayımlandı. Deprem konutları kura sonuçlarının, yapılacak kura çekiminin ardından belli olması bekleniyor. Kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi E-Devlet hak sahipliği ekranından görüntülenebiliyor.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURA ÇEKİMİ ASİLLER VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YAPIMI TAMAMLANMIŞ EVLER SAHİBİNİ BEKLİYOR

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak. Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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