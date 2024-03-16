Haberler Haberler ŞOK DYSON, IPHONE XIAOMI İNDİRİMİ | ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-19 Mart 2024

ŞOK DYSON, IPHONE XIAOMI İNDİRİMİ | ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-19 Mart 2024

ŞOK zincir marketleri, hafta sonuna özel kataloğunu yayınladı. IpHone 15, Xiaomi Redmi Note, Dyson Absolute dikey süpürge, Wiami Airfryer gibi ürünleri uygun fiyatlarla satışa sokan Şok Market'in hafta sonu fırsatlarını sizler için derledik. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 13 - 19 Mart kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:40
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