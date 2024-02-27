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ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2024 | EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü adayların katılımıyla gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının 27 Şubat Salı günü adayların erişimine açılacağı belirtildi. İşte EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 10:00
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ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2024 | EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024 | Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat tarihinde yapıldı. 100 sorudan oluşan sınava katılan adaylar, 27 Şubat Salı günü açıklanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarı için araştırmalarını hızlandırdı. İşte EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı ve 107. ÖGG A, B grubu soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indirme linki...

EGM 107. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Şubat 2024 Salı günü erişime açılması planlanıyor. Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

👉107. ÖGG A - B GRUBU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR👈

ÖGG SORU VE CEVAPLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeler bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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