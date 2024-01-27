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15 tatil UZADI MI? | 15 gün tatil ne zaman bitiyor 2024? | MEB son dakika tatil açıklaması

Miili Eğitim Bakanlığı yıllık takvimine göre 19 Ocak'ta okullar 15 gün tatile girdi. İkinci dönemin başlangıcı yaklaşırken 15 tatil uzadı mı? 15 gün tatil ne zaman bitiyor 2024? sorguları arttı. MEB son dakika tatil açıklaması ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 20:00
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15 tatil UZADI MI? | 15 gün tatil ne zaman bitiyor 2024? | MEB son dakika tatil açıklaması

15 TTAİL UZADI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 19 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli 15 günlük ara tatilinin 5 Şubat Pazartesi günü, ilk okul zilinin çalmasıyla sona ereceği belirtilirken yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle ara tatilin uzatılacağı iddia edildi. Peki 15 tatil uzatıldı mı? İşte MEB son kararı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem sömest tatili 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 5 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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