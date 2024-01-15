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İkinci dönem okullar açılacak mı? | O iddia ortalığı karıştırdı! MEB son dakika okul açıklaması

Okulların ikindi dönem açılmayacağı yönünde özellikle sosyla medyada birtakım iddialar ortaya atıldı. Son günlerde havaların da soğumasıyla birlikte artan JN1 varyantı vakaları sebebiyle online eğitimin yeniden gelip gelmeyeceği merak edildi. İkinci dönem okullar açılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılırken MEB son dakika okullar ile ilgili açıklaması ve güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:50
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İkinci dönem okullar açılacak mı? | O iddia ortalığı karıştırdı! MEB son dakika okul açıklaması

İkinci dönem okulların açılmama iddiası nedeniyle ikinci dönem okullar açılacak mı? sorguları yapılıyor. MEB son dakika açıklaması takip edilirken öğrenciler ve veliler harekete geçti. Koronavirüs salgını döneminde okulların online eğitime geçmesi ve güncel durumda da JN1 varyantlarındaki artış nedeniyle söz konusu iddia ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Okullar 2. dönem açılacak mı? Detaylar haberimizde...

İKİNCİ DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?

19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 15 tatil başlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamak üzere olan öğrenciler ikinci dönem okulların açılmama iddialarını duyunca son dakika MEB açıklamaları takip edilmeye başladı.

Ancak söz konusu iddiaların doğru olmadığı teyit edildi. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Mevcut düzene göre ikinci dönem okullar dönem başında belirlenen takvime göre açılacak. Bununla birlikte, güncellenen herhangi bir karar olması durumunda ise gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

JN1 VARYANTI NEDİR?

JN1 varyantı, Omicron XBB.1.5 varyantından ayıran 30'dan fazla mutasyona sahiptir. BA.2.86'dan türeyen ve pirolaya nazaran fazladan bir mutasyona sahiptir. JN.1 varyantı insan hücrelerine tutunmasına neden olduğu için SARS-CoV-2'nin insanlara bulaşmasında önemli bir rol oynar. Yeni bir Covid-19 mutasyon olarak kabul edilen JN1 varyantı belirtileri ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, vücut, kas ve baş ağrısı yanı sıra yorgunluk olarak biliniyor.

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