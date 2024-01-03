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ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sözleşmeli, uzman, başöğretmen

Asgari ücrete 2024 yılında yüzde 49 oranında zam yapılmasının ardından enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zam oranı da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı verilere göre 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla zamlı öğretmen maaşlarının kaç TL olacağı da netlik kazanırken arama motorlarında sorgulanan 'Öğretmen maaşı son dakika 2024, Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşı' konularını haberimizde derledik. İşte 2024 zamlı öğretmen maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 08:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 09:02
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ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sözleşmeli, uzman, başöğretmen

ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA 2024 | | TÜİK'in 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n en düşük memur maaşını da kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...

2024 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli olacak. Temmuz ara zammıyla birlikte yüzde 17,55 ve 8.077 TL seyyanen zam alan öğretmenlerin maaşı, şöyle olmuştu:

Uzman Öğretmen 1/4

2023 Ocak - Temmuz: 18.246 ₺

2023 Temmuz - Aralık: 29.525 (%17,55 + 8077) ₺

Öğretmen 1/4

2023 Ocak - Temmuz: 15.793 ₺

2023 Temmuz - Aralık: 26.641 (%17,55 + 8077) ₺

2024 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı öğretmen maaşlarının Ocak ayının 15'inde yatırılacağı öngörülüyor.

Diğer memurların 2024 zammından önceki maaşları ise şöyle:

  • Şube Müdürü (üni. mezunu - 1/4): 32.451 ₺

  • Memur (üni. mezunu - 9/1): 22.938 ₺

  • Uzman Öğretmen (1/4): 29.538 ₺

  • Öğretmen (1/4): 26.654 ₺

  • Başkomiser (3/1): 32.626 ₺

  • Polis Memuru (8/1): 29.525 ₺

  • Uzman Doktor (1/4): 37.162 ₺

  • Hemşire (üni. mezunu - 5/1): 26.440 ₺

  • Mühendis (1/4): 33.122 ₺

  • Teknisyen (lise mezunu - 11/1): 23.538 ₺

  • Profesör (1/4): 48.411 ₺

  • Araştırma Görevlisi (7/1): 91.761 ₺

  • Vaiz (1/4): 27.620 ₺

  • Avukat (1/4): 31.562 ₺

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