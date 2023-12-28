Domuz gribi salgını ölümcül müdür? Domuz gribi belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Domuz gribi salgını sayısında yaşanan artış "Domuz gribi ölümcül müdür?" sorusunu akıllara getirdi. Hava sıcaklıklarındaki ciddi düşüş pek çok vatandaşın bağışıklık sistemini de etkiledi. Domuz gribi vakaları hızla yükselişe geçti. Peki, domuz gribi belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi ya da diğer ismiyle influenza domuzlardan, kuşlardan ve insanlardan gelen çeşitli virüslerin birleşimidir. Normal şartlar altında "domuz gribi" terimi domuzlarda görülen grip türlerini tanımlamak için kullanılır. Ancak domuz gribi virüsü nadiren domuzlardan insanlara, özellikle de domuzlar ile yakından çalışan mesela domuz yetiştiricilerine veya veterinerlere geçer. Bundan çok daha nadir olarak domuz gribine yakalanmış bir birey, bu virüsü bir başka kişiye geçirebilir. Bu virüsten etkilenen bireyler genel olarak grip benzeri semptomlar gösterirler.

Bilim insanları dündelik konuşma dilinde domuz gribi olarak anılan H1N1 virüsünün varlığını ilk olarak 2009 ilkbaharında keşfetmiştir. Daha sonra virüsün genetik yapısı üzerinde yapılan araştırmalar ise virüsün insanlara ilk olarak 2008 sonbaharında geçtiğe işaret etmektedir.

Şaşırtıcı bir hızla yayılan H1N1 virüsü 2009 ile 2010 seneleri arasındaki grip mevsimi boyunca, insanlarda yaygın olarak domuz gribi olarak adlandırılan solunum enfeksiyonuna neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü dünyadaki birçok insanın bu süre zarfında hastalanması nedeniyle H1N1'in neden olduğu gribi küresel bir salgın ilan etmiştir. Bu salgın gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile birlikte gerilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü 2010 senesinin Ağustos ayında salgının sona erdiğini ilan etmiştir.

Günümüzde bu virüsün resmi tanımlaması tıp uzmanları tarafından değiştirilmiştir. H1N1 virüsüne günümüzde H1N1v adı verilmektedir. Burada v harfi varyant kelimesini temsil eder ve virüsün normalde hayvanları etkilediğini ancak insanlarda da tespit edildiğine işaret eder. 2011 yılından itibaren beri, H1N1v virüsünün başka bir suşu, yani alt türü olan H3N2v virüsü insanlar arasında yayılmakta ve yine gribe neden olmaktadır. 2018 - 2019 seneleri için geliştirilen grip aşılarına her iki virüs suşu da dahil edilmiştir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri ve semptomları diğer grip virüsü suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar ile benzerlik göstermektedir. İnfluzenza belirtileri arasında, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkalı burun, sulu, kırmızı gözler, vücutta ağrı, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma ve bazı vakalarda ateş bulunmaktadır. Virüsün varlığına dair grip belirtileri, virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ila üç gün sonra gelişir.

Genel olarak sağlıklı olan bireylerin ateş, öksürük ve vücutta genel ağrı gibi yaygın grip belirtileri ve semptomları geliştirmeleri, bir doktora görünmeyi zorunlu hale getirmez. Ancak grip belirtileriniz olan bireyler eğer hamileyse, veya astım, amfizem, diyabet, veya kalp rahatsızlığı gibi kronik bir hastalığı varsa doktora başvurmalıdır, çünkü bu bireylerde gripten kaynaklanan daha ağır komplikasyonların gelişmesi riski daha yüksektir.

DOMUZ GRİBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Domuz gribi vakalarında da diğer grip türlerinde olduğu üzere, genellikle sadece belirti ve semptomların rahatlatılarak hafifletilmesi yeterli olacaktır. Kronik solunum yolu hastalıkları olan bireylerin semptomlarının hafifletilmesi için doktor tarafından ek ilaçlar reçete edilebilir.

Domuz gribinin semptomların şiddetini ve oluşabilecek muhtemel komplikasyon riskini azaltmak için bazı vakalarda semptomların ilk görüldüğü günlerde antiviral ilaçlar doktorlar tarafından reçete edilebilir. Ancak influenza virüsünün bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesi olasılığı yüksektir. Bu direnç gelişimi olasılığını en aza indirmek ve bu ilaçlara diğer sağlık sorunları nedeniyle gerçekten ihtiyaç duyanların tedarik edilebilmesini sürdürmek için doktorlar bu ilaçları yüksek komplikasyon riski olan kişiler ve yüksek komplikasyon riski olan kişilerle yakın temasta bulunanlar için kullanırlar.

Bu gruplar genellikle hastane, huzurevinde veya diğer uzun süreli bakım tesislerinde misafir ya da çalışan olarak bulunan kişiler, özellikle 2 yaş altı olmak üzere 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üzeri yetişkinler, hamileler, iki haftadan daha kısa süre önce doğum yapmış kadınlar, iki haftadan daha kısa süre önce düşük yapmış kadınlar, 20 üzeri vücut kitle indeksi değerine sahip morbid obez statüsündeki bireyler, astım, amfizem, böbrek hastalığı, diyabet, kan hastalığı, kalp hastalıkları, karaciğer hastalığı veya çeşitli nöromusküler hastalıklar gibi kronik tıbbi durumlara sahip olan bireyler, çeşitli ilaçlar ya da HIV nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerden meydana gelir.

DOMUZ GRİBİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Domuz gribi ölümcül değildir. 2009 yılındaki salgında domuz gribi virüsü nedeniyle ölüm vakaları fazla olsa da halen mevsimsel grip nedeni olarak bilinen- influenza A H3N2'den ve geçtiğimiz sezonlardan daha fazla değildir.