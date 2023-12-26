Haberler Haberler ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)

Arnavutköy'de 26 Aralık Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Arnavutköy su kesintisi olan mahalleleri ve 26 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 26 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 26 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 26 Aralık Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER:DELİKLİKAYA MAH., HADIMKÖY MAH., ÖMERLİ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Yapay zeka o isimleri seçti! İşte futbol tarihinin en iyi Türk oyuncuları belli oldu | Süper Lig'e damga vurmuşlardı...
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker son yolculuklarına uğurlanıyor
Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu!
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! 15:06
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 14:43
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 14:13
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 14:10
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli 13:34
Trabzonspor'da 12 oyuncu gol atmayı başardı! Trabzonspor'da 12 oyuncu gol atmayı başardı! 13:04
Daha Eski
Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi! Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi! 12:59
Resmi transfer açıklaması! Martial ve F.Bahçe... Resmi transfer açıklaması! Martial ve F.Bahçe... 12:32
Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak? 12:26
Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı! Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı! 12:08
TFF'den Lucescu'ya Süper Kupa daveti! TFF'den Lucescu'ya Süper Kupa daveti! 12:02
Süper Kupa geliri ne kadar? Süper Kupa geliri ne kadar? 11:49