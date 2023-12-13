Epic Games hangi oyunları ÜCRETSİZ verecek? Destiny 2 Legacy Collection 2023 ücretsiz mi? YILBAŞI KAMPANYASI!

Dijital oyun platformu Epic Games Store, yılbaşına özel büyük etkinliğini başlattı. Bu kapsamda kullanıcılar, popüler bir oyuna ücretsiz ulaşabilecekler. Peki, Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? Destiny 2 Legacy Collection 2023 ücretsiz mi? Yılbaşı kampanyası detaylarını sizler için derledik.

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK?

Epic Games'in yılbaşına özel ilk yüksek kalitede oyunu, Steam'de 1000 TL'den biraz fazla fiyata satılan Destiny 2: Legacy Collection (2023) oldu. Böylece oyunu platform üzerinden kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Öte yandan Epic Games, uzun bir süredir her hafta düzenli olacak şekilde 1 veya 2 oyunu ücretsiz hale getiriyor. Fakat şirket, daha fazla kullanıcı çekmek için yılbaşına özel olarak sınırları zorlamaya başladı. Epic Games, bugünden itibaren yılın sonuna kadar her hafta, önceki haftalara kıyasla daha kaliteli oyunlar dağıtacak.

Destiny 2 Legacy Collection 2023 dışında Epic Games yılbaşı kampanyası kapsamında indirimli oyunlar listesi şu şekilde:

Alan Wake 2 912 TL > 488,73 TL (%20+%33)

EA Sports FC 24 1.199 TL > 321,59 TL (%60+%33)

The Lord of the Rings: Return to Moria 309 TL > 175,97 TL (%15+%33)

Ghostrunner 2 679 TL > 387,25 (%15+%33)

Assassin's Creed Mirage 849 TL > 398,18 TL (%30+%33)

Dead Island 2 429 TL > 172,45 (%40+%33)

The Crew Motorfest 1.199 TL > 401,66 TL (%50+%33)

Mortal Kombat 1 1.199 TL > 481,99 TL (%40+%33)

Red Dead Redemption 2 1.150 TL > 254,26 TL (%67+%33)

Star Wars: Jedi Survivor 1.199 TL > 401,99 TL (%50+%33)

Immortals of Aveum 999,99 TL > 267,99 TL (%60+%33)

The Outlast Trials 269 TL > 135,17 TL (%25+%33)

Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL > 441,79 TL (%40+%33)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL > 361,39 TL (%40+%33)

God of War 899 TL > 301,16 (%50+%33)

The Last of Us Part I 1.099 TL > 493,34 TL (%33+%33)

DESTINY 2 LEGACY COLLECTION KONUSU NEDİR?

Destiny 2 bambaşka bir dünyayı oyunculara sunan bir oyundur. Güneş sistemi içerisinde geçen bu oyun FPS türü oyunlar arasında yerini alıyor. Rol yapma ve birinci şahıs nişancı oyunu olarak adlandırılan bu oyun, sahip olduğu üstün grafik özellikleriyle oyuncuların tüm ilgisini çekmeyi başarmaktadır.

Oyuncular seçtikleri kahramanın ardından güneş sistemine girerek verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olan oyuncular, görevleri yerine getirdikçe karakterlerini güçlendirebilir ve savaşı kazanabilir. Destiny 2 takım ve bireysel olarak oynanabilmektedir. Çevrimiçi oynama özelliği bulunan bu oyun MMO oyunları arasında da kendine yer edinmektedir.