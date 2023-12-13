Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | 13 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

DOLAR FİYATLARI CANLI | 13 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 14:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | 13 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Aralık Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,05 (Alış) - 29,06 (Satış)

EURO: 31,37 (Alış) - 31,39 (Satış)

STERLİN: 36,29 (Alış) - 36,47 (Satış)

1 DOLAR = 29,06 TL

👉13 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.852,07₺

Gram altın satış: 1.852,35₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.132,00₺

Çeyrek altın satış: 3.164,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.284,00₺

Yarım altın satış: 6.328,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.529,00₺

Tam altın satış: 12.607,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.794,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.987,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış:12.856,00₺

Ata altın satış: 12.936,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan'dan yeni açıklama: Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı
Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze
Gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? | Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 13:28
Efe'ye dünya devi talip oldu Efe'ye dünya devi talip oldu 13:24
NBA'de skandal olay! NBA'de skandal olay! 12:33
Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI 12:33
Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... 12:29
Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" 12:21
Daha Eski
Fırtına'nın golcü ikilisi! Fırtına'nın golcü ikilisi! 11:55
Karabağ - Hacken maçı ne zaman? Karabağ - Hacken maçı ne zaman? 11:46
Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? 11:43
Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? 11:38
G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! 11:33
Roma - Sheriff maçı ne zaman? Roma - Sheriff maçı ne zaman? 11:26