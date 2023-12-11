MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işveren, işçi ve hükümet kanadından oluşturduğu heyetle 11 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. 7 milyon asgari ücretli çalışana doğrudan etkisinin yanı sıra iç pazardaki fiyatlarda büyük rol oynayan asgari ücret, memur ve emekli zamlarında da belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan aylık bazda yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece memur maaşlarında zam hesaplamaları hız kazandı. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek. Saat 13.30'da başlayacak toplantının bitiş saati bilinmezken en az 3 saat sürmesi beklenen görüşmelerde, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin resmi olarak başlamasıyla ilk rakamlar konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Sabah'ın haberine göre, Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.

2024'TE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

Mevcut memur maaşı: 22.017 ₺ %45 zamlı memur maaşı: 31.925 ₺

Mevcut memur emeklisi maaşı: 9.876 ₺

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 14.320 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 32.438₺ (Üni mezunu) %45 zamlı şube müdürü maaşı: 47.035 ₺

Mevcut memur (9/1) maaşı: 22.926 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 33.243 ₺

Mevcut uzman öğretmen (1/4) maaşı: 29.525 ₺ %45 zamlı uzman öğretmen maaşı: 42.811 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 26.642 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 38.631 ₺

Mevcut başkomiser (1/3) maaşı: 32.613 ₺ %45 zamlı başkomiser maaşı: 47.289 ₺

Mevcut polis memuru (8/1) maaşı: 29.512 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 42.792 ₺

Mevcut uzman doktor (1/4) maaşı: 37.162 ₺ %45 zamlı uzman doktor maaşı: 53.885 ₺

Mevcut hemşire (5/1) maaşı: 26.428 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı hemşire maaşı: 38.321 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 31.109 ₺ %45 zamlı mühendis maaşı: 48.008 ₺

Mevcut teknisyen (11/1) maaşı: 23.525 ₺ (Lise mezunu)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 34.111 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 48.111 ₺ %45 zamlı profesör maaşı: 69.761 ₺

Mevcut araştırma görevlisi (7/1) maaşı: 31.750 ₺

%45 zamlı araştırma görevlisi maaşı: 46.038 ₺

Mevcut vaiz (1/4) maaşı: 27.608 ₺ %45 zamlı vaiz maaşı: 40.032 ₺

Mevcut müsteşar (1/1) maaşı: 35.911 ₺

%45 zamlı müsteşar maaşı: 52.071 ₺

Mevcut genel müdür (1/1) maaşı: 31.784 ₺ %45 zamlı genel müdür maaşı: 46.087 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 12.473 ₺ (Lisans)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 18.086 ₺

Mevcut memur (4/1) maaşı: 9.765 ₺ (Lisans) %45 zamlı memur maaşı: 14.159 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 21.447 ₺

Mevcut kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı: 20.941 ₺ %45 zamlı kaymakam maaşı: 30.364 ₺

Mevcut başkomiser (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 21.447 ₺

Mevcut polis memuru (1/4) maaşı: 14.791 ₺ %45 zamlı polis memuru maaşı: 21.447 ₺

Mevcut hemşire (1/4) maaşı: 14.791 ₺ (Lisans)

%45 zamlı hemşire maaşı: 21.447 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 14.810 ₺ %45 zamlı mühendis maaşı: 21.475 ₺

Mevcut teknisyen (1/4) maaşı: 10.633 ₺ (Lise)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 15.418 ₺

Mevcut pratisyen hekim (1/4) maaşı: 21. 860 ₺ %45 zamlı pratisyen hekim maaşı: 31.697 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 25.678 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 37.233 ₺

Mevcut imam hatip maaşı: 14.791 ₺ %45 zamlı imam hatip maaşı: 21.447 ₺

Mevcut avukat (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı avukat maaşı: 21.447 ₺

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Mevcut 65 yaş aylığı: 2.349 ₺ %45 zamlı 65 yaş aylığı: 3.406 ₺

Mevcut evde bakım desteği: 5.098 ₺

%45 zamlı evde bakım desteği: 7.392 ₺

Mevcut kronik hastalık yardımı: 5.098 ₺ %45 zamlı kronik hastalık yardımı: 7.392 ₺

Mevcut engelli aylığı (%40 - 69): 1.875 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 2.719 ₺

Mevcut engelli aylığı (%70 ve üstü): 2.812 ₺ %45 zamlı engelli aylığı: 4.077 ₺

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (okul öncesi): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512 ₺

Çocuk (ilköğretim): 3.632 ₺ %45 zamlı çocuk: 5.266 ₺

Çocuk (ortaöğretim): 3.874 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.617 ₺

Çocuk (ort. çağında okumayan): 2.422 ₺ %45 zamlı çocuk: 3.512₺

Çocuk (yüksek öğretim): 4.359 ₺

%45 zamlı çocuk: 6.231 ₺