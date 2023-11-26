ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023 | ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavlarına katılan adaylar, 26 Kasım Pazar günü son sınavlarını tamamladı. Vize sınavlarının sona ermesinin ardından arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2023, ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapılıyor. Güz dönemi ara sınavları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavlarının son oturumu 26 Kasım Pazar saat 15.00'te yapılırken 2032 yılı güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Egzersiz ve Spor Bilimleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Grafik Sanatlar çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İşletme çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Kamu Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Reklamcılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Rekreasyon çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyoloji çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tarih çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tekstil ve Moda Tasarımı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İş Sağlığı ve Güvenliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Adalet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bankacılık ve Sigortacılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgi Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgisayar Programcılığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çağrı Merkezi Hizmetleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Dış Ticaret çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Emlak Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İş Sağlığı ve Güvenliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İslami İlimler (İlahiyat) çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İşletme Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Laborant ve Veteriner Sağlık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Lojistik çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Özel Güvenlik ve Koruma çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Radyo ve Televizyon Programcılığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Reklamcılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Kurumları İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmetler çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Spor Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Turizm ve Otel İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

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