UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

2023 MEB ÖKBYS SONUÇ SORGULAMA | Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 2022 yılından beri düzenlen ve bu yıl 2.'si yapılan Uzman ve Başöğretmenlik sınavları, 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavda başarılı olan öğretmenlerin, kıdeminin yanı sıra maaşlarında da yükselme olacak. Sınava katılan uzman ve başöğretmen adayları, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken sonuçların saat 10.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru