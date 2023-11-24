UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

2023 MEB ÖKBYS SONUÇ SORGULAMA | Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 2022 yılından beri düzenlen ve bu yıl 2.'si yapılan Uzman ve Başöğretmenlik sınavları, 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavda başarılı olan öğretmenlerin, kıdeminin yanı sıra maaşlarında da yükselme olacak. Sınava katılan uzman ve başöğretmen adayları, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken sonuçların saat 10.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru
BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru