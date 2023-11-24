Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen uzman ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım Pazar günü tamamlandı. Meslekte 10 yılını tamamlamış adaylara uygulanan sınavın ardından arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama ' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 08:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

2023 MEB ÖKBYS SONUÇ SORGULAMA | Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 2022 yılından beri düzenlen ve bu yıl 2.'si yapılan Uzman ve Başöğretmenlik sınavları, 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavda başarılı olan öğretmenlerin, kıdeminin yanı sıra maaşlarında da yükselme olacak. Sınava katılan uzman ve başöğretmen adayları, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken sonuçların saat 10.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

DİĞER
Son dakika haberleri: Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Gazze'de ateşkes resmen başladı! Kaç gün sürecek? ilk grup saat kaçta serbest bırakılacak?
F.Bahçe'de golcü harekatı!
Icardi için rakam belirlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI 2023 | MEBBİS uzman, başöğretmen sonuç sorgulama ekranı
İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 | Memur zammı hesaplama tablosu
EMEKLİ ZAMMINDA SON DAKİKA | 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Net ve brüt maaş hesaplama
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! 08:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Kasım bugün kimin maçı var? 07:47
TFF’de kurullar bir araya geldi TFF’de kurullar bir araya geldi 01:21
Milli sporculardan 6 madalya! Milli sporculardan 6 madalya! 01:13
F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! 01:10
Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! 00:31
Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." 23:56
F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... 23:56
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu 23:56
PFDK cezaları açıkladı! PFDK cezaları açıkladı! 23:56
TFF'den Süper Kupa açıklaması! TFF'den Süper Kupa açıklaması! 23:56