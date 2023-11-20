BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Valilikler peş peşe açıkladı! ⛄ 20 Kasım kar tatili olan iller

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takviminde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli 5 günlük ara tatilinin 20 Kasım Pazartesi günü, ilk okul zilinin çalmasıyla sona ereceğini belirtti. Ancak 18-19 Kasım tarihlerinde yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar açılmadan yeniden tatil oldu. Peki Bugün okullar tatil mi? İşte 20 Kasım kar tatili olan iller ve tüm merak edilenler...

20 KASIM KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

İSTANBUL - ŞİLE'DE OKUL TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bu karara paralel olarak, Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK'TA OKUL TATİL Mİ?

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

BOLU'DA OKUL TATİL Mİ?

Bir tatil haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

SAKARYA'DA OKUL TATİL Mİ?

Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

BARTIN'DA OKUL TATİL Mİ?

Bir tatil haberi de Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi. İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARABÜK'TE OKUL TATİL Mİ?

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL'DE OKUL TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BATMAN'DA OKUL TATİL Mİ?

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SİNOP'TA OKUL TATİL Mİ?

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 01.00-18.00 saatlerinde elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA OKUL TATİL Mİ?

Diyarbakır'da da etkili olan sağanak nedeniyle Bismil ve Kulp ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ