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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yürürlüğe koyduğu uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım devam ediyor. Meslekte uzun süredir görev yapan öğretmenlerin kıdeminin yanı sıra maaşlarını da belirleyen sınava sayılı zaman kala arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023?' sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve uzman ve başöğretmen sınavı detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:25
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nca meslekte 10 yılını tamamlamış öğretmenlere yönelik yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavlarında başvurular, 25 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında alındı. Sınavda başarı sağlamaları halinde kıdemleri ve maaşlarında değişiklik yapılacak olan öğretmenler, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak yazılı sınava giriş belgeleri ise www.meb.gov.tr internet adresinden, 13 Kasım'dan itibaren erişime açılacak.

ÖKBYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖKBYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖKBYS SINAI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. 5 cevap seçeneğinin yer aldığı sınavda her soru 1 puan değerindeyken yanlış cevap sayısı doğruları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden yapılacak sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

ÖKBYS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

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