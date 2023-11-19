UZMAN ÖĞRETMEN SORU VE CEVAPLARI 2023 | MEB ÖKBYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMEN SORU VE CEVAPLARI 2023 | Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzman ve başöğretmen sınavları için geri sayım sona erdi. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenlere 19 Kasım Pazar günü yapılan sınava katılan öğretmenler, arama motorlarında 'Uzman öğretmen soru ve cevapları 2023, MEB ÖKBYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MEB ÖKBYS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı, 19 Kasım Pazar günü online olarak düzenlendi. Uzman ve başöğretmen adaylarına 100 soru yöneltilen sınavın sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, uzman öğretmenlik soruları ve cevapları 20 Kasım tarihinde açıklanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 UZMAN ÖĞRETMEN SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 BAŞÖĞRETMEN SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.