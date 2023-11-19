GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Kendinizi rezil edecek davranışlardan kaçının!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Bugünü 'tembellik günü' ilan etmemeniz için tek bir neden dahi yok. Bir anda soğuyan havalarla en güzel başa çıkma yöntemi, kendinize bir bardak sıcak çikolata hazırlamak! Panduflarınızı ayağınıza takıp üzerinize battaniyeyi de çektiniz mi isterseniz sosyal medya dehlizlerinde kaybolun, isterseniz bir komedi filmi açıp kahkahalarınızla düşman çatlatın. Ancak kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışın. Aksi halde dikkat çekmek için yaptıklarınızla gülünç durumlara düşebilirsiniz. Bugün en iyisi evde tek başına vakit geçirmek! İşte 19 Kasım Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

♈İlişkilerin zorluklarıyla başa çıkmak için bilinçli olun. ♈Tetikleyici durumlar sizi etkilemesine izin vermeden önce eski yaralara dikkat edin. ♈Farklılıkları bir büyüme fırsatı olarak görün ve sabır pratiği yapın.

BOĞA BURCU

♉Görüş noktanızı esnetin ve yumuşaklığın gücünü keşfedin. ♉Naziklik ve şefkatle başkalarının duygularını anlamaya çalışın. ♉Ego alanının üzerine çıkarak çözüm odaklı olun.

İKİZLER BURCU

♊Sevgiye dair beklentilerinizi açıkça ifade edin. ♊Duygularınıza odaklanın ve partnerinizle hayallerinizi paylaşın. ♊İlişkinizin derinliğini anlamak için doğrudan sorular sorun.

YENGEÇ BURCU

♋Aidiyet hissi üzerine odaklanın ve ilişkinizdeki zorlukların üstesinden gelin. ♋Geçmiş karmik bagajınızı temizlemek için ruhsal rehberlere güvenin. ♋Yeni bir yer veya stüdyo arzuluyorsanız, şanslı olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

♌Bu bağlantının derinliğini kabul edin ve duygularınızla yüzleşin. ♌İletişim kurmaktan çekinmeyin ve isteklerinizi tam olarak ifade edin. ♌Kendi hislerinizden korkmaktan vazgeçin ve birleşimi deneyimleyin.

BAŞAK BURCU

♍Sınırlamalarınızı ve olanaklarınızı anlamak için odaklanın.

♍Ruhunuzun şarkısına rezonans gösterenleri seçmeyi öğrenin.

♍Tek odaklılık şu anda size en büyük hediye.

TERAZİ BURCU

♎Tanrısal destek olduğunu sorgulamaktan vazgeçin ve hayata teslim olun. ♎İstediğiniz şeyin zaten sizin olduğunu düşünerek hareket edin. ♎Bu anı yaşayın ve olumlu düşünceyle hareket edin.

AKREP BURCU

♏Varoluşsal sorularla boğulduğunuzda sabır ve bağlılık pratik edin. ♏Sizin olmayan şeyin size gelmesine izin verin. ♏Ruh ekibiniz sizi anlıyor ve destekliyor.

YAY BURCU

♐Mükemmeliyetçilik düşüncesinden vazgeçin ve bilinmeyene tutkulu bir şekilde sarılın. ♐Her gün sevdiğiniz insanlar ve şeyler için ortaya çıkın.

OĞLAK BURCU

♑Çaba sarf etmek yerine anın tadını çıkarın ve duygusal zorlukları kabul edin. ♑Acı, üzüntü ve yalnızlık duygularına yer açın. ♑Kendinizi acının gücüne dönüştürebilecek bir alkimistsiniz.

KOVA BURCU

♒Bankadaki parayla ilgili değil, hayatınızdaki kaliteyle ilgili. ♒Huzurunuzu her şeyin üzerinde tutun ve amacınıza hizmet eden şeylere "evet" deyin. ♒En iyisinin henüz gelmediğini unutmayın.

BALIK BURCU

♓Yaratıcı bir isyanın zamanı geldi.

♓İçsel pusulanızı takip edin ve gerçekliğinizi onurlandırın.

♓Kendi özel yeteneklerinizi diğer insanlarla paylaşmaktan korkmayın.