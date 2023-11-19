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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Kendinizi rezil edecek davranışlardan kaçının!

19 Kasım Pazar günü gökyüzünün size söylediklerini günlük burç yorumlarınızda bulabilirsiniz. Bugün Ay, Kova burcundaki hareketlerine devam ediyor. Zekası ile tanınan Kova, her ortamda gerek konuşması gerekse aklını pratik kullanma becerisi ile kendisini belli ederken Ay'ın Kova'daki hareketleri sizde, kendinizi hatırlatma ihtiyacı doğurabilir. Ancak bunu yaparken dikkatli olmalısınız! İşte 19 Kasım Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 10:10
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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Kendinizi rezil edecek davranışlardan kaçının!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Bugünü 'tembellik günü' ilan etmemeniz için tek bir neden dahi yok. Bir anda soğuyan havalarla en güzel başa çıkma yöntemi, kendinize bir bardak sıcak çikolata hazırlamak! Panduflarınızı ayağınıza takıp üzerinize battaniyeyi de çektiniz mi isterseniz sosyal medya dehlizlerinde kaybolun, isterseniz bir komedi filmi açıp kahkahalarınızla düşman çatlatın. Ancak kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışın. Aksi halde dikkat çekmek için yaptıklarınızla gülünç durumlara düşebilirsiniz. Bugün en iyisi evde tek başına vakit geçirmek! İşte 19 Kasım Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

İlişkilerin zorluklarıyla başa çıkmak için bilinçli olun.

Tetikleyici durumlar sizi etkilemesine izin vermeden önce eski yaralara dikkat edin.

Farklılıkları bir büyüme fırsatı olarak görün ve sabır pratiği yapın.

BOĞA BURCU

Görüş noktanızı esnetin ve yumuşaklığın gücünü keşfedin.

Naziklik ve şefkatle başkalarının duygularını anlamaya çalışın.

Ego alanının üzerine çıkarak çözüm odaklı olun.

İKİZLER BURCU

Sevgiye dair beklentilerinizi açıkça ifade edin.

Duygularınıza odaklanın ve partnerinizle hayallerinizi paylaşın.

İlişkinizin derinliğini anlamak için doğrudan sorular sorun.

YENGEÇ BURCU

Aidiyet hissi üzerine odaklanın ve ilişkinizdeki zorlukların üstesinden gelin.

Geçmiş karmik bagajınızı temizlemek için ruhsal rehberlere güvenin.

Yeni bir yer veya stüdyo arzuluyorsanız, şanslı olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bu bağlantının derinliğini kabul edin ve duygularınızla yüzleşin.

İletişim kurmaktan çekinmeyin ve isteklerinizi tam olarak ifade edin.

Kendi hislerinizden korkmaktan vazgeçin ve birleşimi deneyimleyin.

BAŞAK BURCU

Sınırlamalarınızı ve olanaklarınızı anlamak için odaklanın.

Ruhunuzun şarkısına rezonans gösterenleri seçmeyi öğrenin.

Tek odaklılık şu anda size en büyük hediye.

TERAZİ BURCU

Tanrısal destek olduğunu sorgulamaktan vazgeçin ve hayata teslim olun.

İstediğiniz şeyin zaten sizin olduğunu düşünerek hareket edin.

Bu anı yaşayın ve olumlu düşünceyle hareket edin.

AKREP BURCU

Varoluşsal sorularla boğulduğunuzda sabır ve bağlılık pratik edin.

Sizin olmayan şeyin size gelmesine izin verin.

Ruh ekibiniz sizi anlıyor ve destekliyor.

YAY BURCU

Mükemmeliyetçilik düşüncesinden vazgeçin ve bilinmeyene tutkulu bir şekilde sarılın.

Her gün sevdiğiniz insanlar ve şeyler için ortaya çıkın.

OĞLAK BURCU

Çaba sarf etmek yerine anın tadını çıkarın ve duygusal zorlukları kabul edin.

Acı, üzüntü ve yalnızlık duygularına yer açın.

Kendinizi acının gücüne dönüştürebilecek bir alkimistsiniz.

KOVA BURCU

Bankadaki parayla ilgili değil, hayatınızdaki kaliteyle ilgili.

Huzurunuzu her şeyin üzerinde tutun ve amacınıza hizmet eden şeylere "evet" deyin.

En iyisinin henüz gelmediğini unutmayın.

BALIK BURCU

Yaratıcı bir isyanın zamanı geldi.

İçsel pusulanızı takip edin ve gerçekliğinizi onurlandırın.

Kendi özel yeteneklerinizi diğer insanlarla paylaşmaktan korkmayın.

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