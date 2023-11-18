Haberler Haberler Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman? | TCMB Kasım ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman? | TCMB Kasım ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. İç piyasada, dolar ve altın fiyatlarında büyük etkiye sahip olan faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak Para Polotikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. Ekonomistlerin tahminleri ve beklenti anketleri ile Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:00
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Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman? | TCMB Kasım ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Kasım ayı için açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Para Politikaları Kurulu'nca verilen faiz kararı, başta dolar ve altın fiyatları olmak üzere iç piyasada önemli role sahip. Ekim ayı politika faizini yüzde 5 puan artırarak yüzde 35'e yükselterek bekletilere paralel açıklayan Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimine göre, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB KASIM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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