EKOS ELEKTRİK HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

EKOS ELEKTRİK HALKA ARZ | Elektrik üreticilerinin, şebeke operatörlerinin, endüstriyel ve ticari tüketicilerin elektrik altyapısı alanlarında üretim ve satış faaliyetlerini yürüten Türkiye merkezli teknoloji ve hizmet sağlayıcısı EKOS Elektrik halka arz oluyor. SPK tarafından onaylanan başvurunun ardından 15 - 16 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek olan şirketten hisse almak isteyenler arama motorlarında 'EKOS Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

💰2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL) 💰2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL) 💰2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL) 💰3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL) 💰3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL) 💰4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL) 💰4.5 Milyon katılım ~14 Lot (178 TL) 💰4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL)

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EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz fiyatı 12,77 TL olarak belirlendi.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzı tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzına Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden katılım mümkün olacak.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 15 - 16 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilecek.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu EKOS olarak belirlendi.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ ARACI KURUM HNAGİSİ?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz aracı kurumu Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.