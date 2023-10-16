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TARIM KREDİ BROŞÜRÜ SON DAKİKA - 16 Ekim Tarım Kredi Kooperatifi indirim listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok temel ihtiyaç, gıda ve temizlik ürününde yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele mesajının ardından harekete geçen TKKM, indirimin tarihini duyurarak çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı. Boruşürün yayınlanmasıyla birlikte indirimli ürünler de market raflarında satışa sunuldu. İşte Tarım Kredi Kooperatifi 16 Ekim broşürü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 13:50
TARIM KREDİ BROŞÜRÜ SON DAKİKA - 16 Ekim Tarım Kredi Kooperatifi indirim listesi

TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı indirim çağrısının ardından harekete geçen ilk marka Tarım Kredi Kooperatif Marketleri oldu. Gıdadan temizlik malzemelerine birçok temel ihtiyaç ürününde indirime giden TTKM, birçok üründe yüzde 50'ye varan oranda yaparak düşük fiyatlı birçok malzemeyi raflarına dizdi.

FİYATLAR YARI YARIYA

Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından indirim kararı aldı. Mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

BİR İNDİRİM DE MANAVDA

Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİM NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden yapılan açıklamada, yüzde 50 indirimin 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. İndirim kampanyası 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

16 EKİM TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ BROŞÜRÜ

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