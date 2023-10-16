EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023 | Banka emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2023 - Emekli maaşı alanlar ve emekli maaşını aldığı bankayı değiştirecek olanlar için en sık araştırılan konulardan biri de, 2023 emekli banka promosyon ücretleri oldu. Peki, En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE! EMEKLİLERE 5 BİN TL

Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim tarihinde emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.

BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR!

29 Ekim tarihinde emekli vatandaşlara 5 bin lira ikramiye verileceği belirtildikten sonra, bankaların emeklilere sunduğu promsyonlar araştırılmaya başlandı. Sabah'ta yer alan haberde banka promosyon ücretleri ile ilgili detaylar paylaşıldı.

EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2023 LİSTESİ

Bankalarda emekli promosyon ödeme yarışı! Temmuz zammı ile yüzde 25 oranında artan ve en düşük 7 bin 500 TL seviyesine çıkan emekli maaşında promosyon yarışı devam ediyor.

İşte, güncel emekli promosyonları

İş Bankası:

SGK anlaşmasına göre 1 Kasım 2022 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için ya da maaş taşıma ile İş Bankası'nı tercih eden emekliler (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor.

Yapı Kredi:

1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.

Garanti BBVA:

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı kazanabilirsiniz.

ING:

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Akbank:

Emekli maaşını 18 Eylül – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

QNB:

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank:

Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarı şöyle:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL