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NAZİLLİ PİDESİ TARİFİ | Orijinal Nazilli pidesi nasıl yapılır? - Nazilli pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Aydın'ın Nazilli yöresine ait ve adını da veren Nazilli pidesi, sofraları dolaşan ve damak çatlatan lezzetiyle büyük küçük herkesi kendisine hayran bırakıyor. Nazilli pidesinin yapılışı, en çok aratılan tarifler arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. Orijinal Nazilli pidesini evde yapmak isteyenler için Nazilli pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 11:31
NAZİLLİ PİDESİ TARİFİ | Orijinal Nazilli pidesi nasıl yapılır? - Nazilli pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

NAZİLLİ PİDESİ TARİFİ | Ege yöresinden Aydın iline ait Nazilli Pidesi, misafir ağırlamak başta olmak üzere düğün, cenaze gibi toplanmalarda sıklıkla tercih edilen bir lezzet olan ve sevmeyeni neredeyse bulunmayan Nazilli Pidesi tarifi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kendi evinde orijinal lezzetiyle Nazilli pidesi yapmak isteyenler arama motorlarında Orijinal Nazilli pidesi nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırırken biz de Nazilli pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

NAZİLLİ PİDESİ NASIL YAPILIR?

NAZİLLİ PİDESİ MALZEMELERİ

Hamur için;

  • 1 kg un
  • 2 paket toz hamur mayası
  • 1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Ilık su

İç malzemesi için;

  • 500 gram dana kıyması
  • 2 adet büyük soğan
  • 1 adet kırmızı tatlı biber
  • 1 adet yeşil tatlı biber
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • karabiber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Nazilli Pidesi Tarifi

  • Hamur hazırlamak için un, tuz, maya, margarini ihtiyacı kadar ılık suyla güzelce yoğuruyoruz. Ekmek hamuru kıvamında olması gerekiyor. Daha sonra biraz dinlenmeye bırakıyoruz.
  • Bu safhada iç malzeme için soğan ve biberler ayrı ayrı mutfak robotunda kıyılır, ya da çok ince olacak şekilde elde kıyılır. Kıyma, sıvı yağ ve maydanozla birlikte, kıyılmış biber soğan, tuz, karabiber de eklenerek yoğurulur.
  • Mayalanmış hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartılıp, el yardımıyla çay tabağı kadar büyütülür. Üzerine kıymalı içten koyulup biraz daha büyütülür. Kıymayla birlikte bastırarak açması gayet kolay oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir. Arzu edilirse fırından çıkınca üzerine tereyağı sürülebilir.

AFİYET OLSUN

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