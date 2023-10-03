MEMUR ENFLASYON FARKI - Mesleğe göre kim ne kadar farkı garantiledi?

MEMUR ENFLASYON FARKI | Eylül ayına ilişkin enflasyon farkı aylık 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamların ardından enflasyon farkı da 25,11 olarak belirlendi. 3 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla mesleğe göre kalem kalem maaş zammını sizler için hesapladık. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre, Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Buna göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak. Enflasyon farkı için bir ipucu da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan son ankete göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu.

Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya çıkacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 22 bin 17 lira. Bu maaş şu ana kadar oluşan yüzde 35.73'lük zam oranı ile 29 bin 883 liraya ulaşıyor. 3 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle zam oranı yüzde 49.46'ya ulaşırsa 32 bin 906, yüzde 51.46'ya çıkarsa 33 bin 346 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 9 bin 877 liradan yüzde 35.73 artışın yansıtılmasıyla 13 bin 406 lirayı aşacak. Zam yüzde 49.46 olursa 14 bin 762, yüzde 51.46 olursa 14 bin 959 liraya çıkacak.

MESLEĞE GÖRE KİM NE KADAR FARKI GARANTİLEDİ?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.045,74

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.501,26

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 49.150,28

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 31.133,75

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 34.283,13

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 34.741,89

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 40.091,93

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.147,49

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 44.738,25

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 36.177,47

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.837,07

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 40.370,15

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.283,27

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.762,82

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 49.415,34

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 40.074,28

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.128,07

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 44.718,57

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 74.595,85

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 82.141,72

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 83.240,90

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 35.887,01

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.517,22

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 40.046,02

MÜHENDİS 1/4 21.295

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.956,49

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 49.504,14

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 50.166,58

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 31.948,13

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 35.179,89

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 35.650,65

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 65.318,71

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 71.926,13

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 72.888,61

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 43.111,92

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.472,98

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 48.108,24

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 37.488,63

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 41.280,85

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 41.833,25

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 42.839,10

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.172,57

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 47.803,81

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni aylıklar şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 48.742,34

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 53.672,95

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 54.391,18

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 43.140,08

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.503,99

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 48.139,67

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 16.372,43

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 18.028,61

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 18.269,86

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 28.328,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 31.194,17

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 31.611,60

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.615,69

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.701,11

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 23.004,88

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.271,28

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.321,85

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.620,55

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 14.431,49

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 15.891,33

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 16.103,98

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 35.162,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 38.719,48

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 39.237,61

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 38.479,46

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 42.371,91

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 42.938,91

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23