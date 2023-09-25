METEOROLOJİ TARİH VERDİ | Yeni haftada FIRTINA geliyor: İstanbul'u da vuracak (25 Eylül HAVA DURUMU)

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta ile birlikte hava durumu raporunu yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan raporda İstanbul başta olmak üzere hafta içi tüm Marmara'da fırtına beklendiği kaydedilirken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi illere göre hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C: Parçalı az bulutlu

Parçalı az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C: Parçalı az bulutlu

Parçalı az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 29°C: Parçalı az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

BOLU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 32°C: Az bulutlu

Az bulutlu VAN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.