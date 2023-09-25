METEOROLOJİ TARİH VERDİ | Yeni haftada FIRTINA geliyor: İstanbul'u da vuracak (25 Eylül HAVA DURUMU)

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta ile birlikte hava durumu raporunu yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan raporda İstanbul başta olmak üzere hafta içi tüm Marmara'da fırtına beklendiği kaydedilirken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi illere göre hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 31°C: Parçalı az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C: Parçalı az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 28°C: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 29°C: Parçalı az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 30°C: Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C: Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 29°C: Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
- BOLU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık
- KASTAMONU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık
- SİNOP °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
- AMASYA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C: Az bulutlu
- VAN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 35°C: Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C: Az bulutlu ve açık