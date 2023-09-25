Haberler Haberler METEOROLOJİ TARİH VERDİ | Yeni haftada FIRTINA geliyor: İstanbul'u da vuracak (25 Eylül HAVA DURUMU)

METEOROLOJİ TARİH VERDİ | Yeni haftada FIRTINA geliyor: İstanbul'u da vuracak (25 Eylül HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Bugün Marmara Bölgesi'nde kendisini hissettirmesi beklenen kuvvetli rüzgar, Salı gününden itibaren fırtınaya dönecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağış beklendiğini de kaydeden Meteoroloji uzmanları, Marmara'nın batısında rüzgarın hızının saatte 50 km'ye kadar çıkacağını duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 08:20
METEOROLOJİ TARİH VERDİ | Yeni haftada FIRTINA geliyor: İstanbul'u da vuracak (25 Eylül HAVA DURUMU)

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta ile birlikte hava durumu raporunu yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan raporda İstanbul başta olmak üzere hafta içi tüm Marmara'da fırtına beklendiği kaydedilirken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi illere göre hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 31°C: Parçalı az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 27°C: Parçalı az bulutlu

  • KIRKLARELİ °C, 28°C: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 29°C: Parçalı az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

  • DENİZLİ °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

  • İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

  • MUĞLA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

  • ANTALYA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

  • HATAY °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

  • MERSİN °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

  • ESKİŞEHİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

  • KONYA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

  • SİVAS °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

  • BOLU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

  • KASTAMONU °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

  • SİNOP °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

  • ZONGULDAK °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

  • AMASYA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TOKAT °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TRABZON °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 32°C: Az bulutlu

  • VAN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

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