Haberler Haberler MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK SÜRPRİZİ | Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK SÜRPRİZİ | Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve idarecilere özel yeni bir duyuruda bulundu. Öğretmenlerin beyaz önlük giymesini teşvik etmek amacıyla Öğretmenler Günü'nde özel bir hediye dağıtılacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:30
MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK SÜRPRİZİ | Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge ile öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edileceği duyurulmuştu. Konu hakkında yeni gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklama ile Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere sürpriz bir hediye dağıtılacağı bildirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakanlık tarafından görev yapan öğretmenlere öğretmen önlüğü hediye edileceği bildirildi.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLU MU OLACAK?

MEB, Öğretmenlerin önlük giymesini teşvik amacı ile dağıtımı gerçekleştirecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakanlık tarafından görev yapan öğretmenlere öğretmen önlüğü hediye edileceği bildirildi. Öğretmenlerden alınacak formdaki bilgilere göre dağıtım yapılacağı belirtilirken, S, M, L, XL, XXL bedenlerde önlükler yer alacak.

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