MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK SÜRPRİZİ | Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge ile öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edileceği duyurulmuştu. Konu hakkında yeni gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklama ile Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere sürpriz bir hediye dağıtılacağı bildirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakanlık tarafından görev yapan öğretmenlere öğretmen önlüğü hediye edileceği bildirildi.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLU MU OLACAK?

MEB, Öğretmenlerin önlük giymesini teşvik amacı ile dağıtımı gerçekleştirecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakanlık tarafından görev yapan öğretmenlere öğretmen önlüğü hediye edileceği bildirildi. Öğretmenlerden alınacak formdaki bilgilere göre dağıtım yapılacağı belirtilirken, S, M, L, XL, XXL bedenlerde önlükler yer alacak.