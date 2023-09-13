IPHONE IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Güncellemeyi hangi Iphone modelleri alacak?

Tüm dünyada en çok kullanılan telefon modelleri arasında zirveyi temsil eden Aplle Iphone'un yeni işletim sistemi IOS 17 ile ilgili tüm detaylar kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından resmi site üzerinden yapılan açıklamada 18 Eylül tarihinden itibaren dağıtılacağı duyuruldu.

IOS 17 ÖZELLİKLERİ NE? NELER DEĞİŞECEK?

Mesajlar uygulamasında yepyeni bir görünüm ve büyük güncellemeler yapıldı.

Telefon deneyiminde yeni güncellemeler getirildi

Facetime'a sesli ve görüntülü mesajlar, tepkiler ve Apple TV desteği eklendi.

AirDrop ve NameDrop ile daha kolay paylaşım imkanı sağlandı.

Otomatik düzeltme ve dikte özelliklerinde yapılan iyileştirmeler daha akıllı veri girişi sağlıyor

Beklemede özelliği, iPhone şarj olurken bir bakışta göz atılabilecek bilgiler gösteriyor.

IOS 17 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?