Haberler Haberler IPHONE IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Güncellemeyi hangi Iphone modelleri alacak?

IPHONE IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Güncellemeyi hangi Iphone modelleri alacak?

Apple, Iphone akıllı telefonlar için kullanılacak yeni işletim sistemi IOS 17'yi piyasaya sürecek. IOS 17'nin detayları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle güncellemenin çıkış tarihi ve hangi Iphone modellerini kapsayacağı araştırılıyor. Peki, IOS 17 ne zaman çıkacak? Güncellemeyi hangi Iphone modelleri alacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 14:20
IPHONE IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Güncellemeyi hangi Iphone modelleri alacak?

Tüm dünyada en çok kullanılan telefon modelleri arasında zirveyi temsil eden Aplle Iphone'un yeni işletim sistemi IOS 17 ile ilgili tüm detaylar kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından resmi site üzerinden yapılan açıklamada 18 Eylül tarihinden itibaren dağıtılacağı duyuruldu.

IOS 17 ÖZELLİKLERİ NE? NELER DEĞİŞECEK?

Mesajlar uygulamasında yepyeni bir görünüm ve büyük güncellemeler yapıldı.

Telefon deneyiminde yeni güncellemeler getirildi

Facetime'a sesli ve görüntülü mesajlar, tepkiler ve Apple TV desteği eklendi.

AirDrop ve NameDrop ile daha kolay paylaşım imkanı sağlandı.

Otomatik düzeltme ve dikte özelliklerinde yapılan iyileştirmeler daha akıllı veri girişi sağlıyor

Beklemede özelliği, iPhone şarj olurken bir bakışta göz atılabilecek bilgiler gösteriyor.

IOS 17 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?

  • iPhone 14

  • iPhone 14 Plus

  • iPhone 14 Pro

  • iPhone 14 Pro Max

  • iPhone 13

  • iPhone 13 mini

  • iPhone 13 Pro

  • iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 12

  • iPhone 12 mini

  • iPhone 12 Pro

  • iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone 11 Pro Max

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

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