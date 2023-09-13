GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI - GSB sözleşmeli personel alımı sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI SON DAKİKA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 445 personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuş ve başvuruları açmıştı. Başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 11 bin 445 sözleşmeli personel alımı sonuç ekranı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 GSB personel alım sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? Personel alımı sorgulama ekranı ve isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SONUÇ SORGULA...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır. Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı." ifadelerine yer verildi.

GSB PRSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

GSB PERSONEL ALIMI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...