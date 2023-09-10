Survivor'ın 5. yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce dört isim açıklanmıştı. Onlar, Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu idi. Sıradaki isim merakla beklenirken o da belli oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 5. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 5. yarışmacının Sercan Yıldırım olduğu açıklandı.

👉 SERCAN YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen bir turnuvada 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.