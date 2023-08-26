💰1 DOLAR KAÇ TL? | 26 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

26 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Ağustos Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,53 (Alış) - 26,54 (Satış)

EURO: 28,61 (Alış) - 28,62 (Satış)

STERLİN: 33,27 (Alış) - 33,44 (Satış)

1 DOLAR = 26,54 TL

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👉26 Ağustos Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.633,49

Gram altın satış: 1.633,82

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.751,00

Çeyrek altın satış: 2.808,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.519,00

Yarım altın satış: 5.616,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.003,00

Tam altın satış: 11.189,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.263,00

Cumhuriyet altını satış: 11.433,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.299,00

Ata altın satış: 11.481,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ağustos Cumartesi günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.