Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

4 Ocak 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanırken, “Süper Loto sonuçları belli oldu mu?”, “Büyük ikramiye kime çıktı?” ve “Süper Loto sorgulama ekranı nerede?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Milli Piyango tarafından yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar duyuruldu. Peki, 4 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 21:35
Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

SÜPER LOTO SONUÇLARI | Şans oyunu tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Süper Loto çekilişi, 4 Ocak 2026 tarihinde yapıldı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar açıklanırken, gözler büyük ikramiyenin isabet edip etmediğine çevrildi. 4 Ocak 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanırken, "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?", "Büyük ikramiye kime çıktı?" ve "Süper Loto sorgulama ekranı nerede?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte, 4 Ocak 2026 Pazar Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2026

37-21-32-23-20-26

Süper Loto sonuçları için TIKLA

Süper Loto 1 Ocak 2026 çekiliş sonuçları için TIKLA

Süper Loto çekildi mi? 4 Ocak 2026 Pazar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer...
"Bu kupa çok değerli"
Dünyanın en değerli 19 futbolcusu! Zirvede 3 isim var…
Elif Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık
Icardi'den transfer açıklaması!
5
