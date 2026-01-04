Güney Afrika-Kamerun MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Afrika-Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Güney Afrika ile Kamerun arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekip de Fas'ta sahne alacak bu önemli karşılaşmada hata yapmaktan kaçınmayı hedefliyor. Kazananın bir üst tura adını yazdıracağı maç öncesinde futbolseverler, Güney Afrika-Kamerun karşılaşmasının canlı yayın bilgilerini, oynanacağı günü ve başlama saatini merak ediyor. İşte detaylar...

GÜNEY AFRİKA-KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Güney Afrika-Kamerun maçı 4 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

GÜNEY AFRİKA-KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Medina Stadyumu'nda oynanacak Güney Afrika-Kamerun maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.