Teşkilat bugün var mı? Teşkilat 4 Ocak Pazar neden yok? TRT 1 yayın akışı
TRT 1'in sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat 164. bölümü ile ekranlara ne zaman gelecek merak ediliyor. Teşkilat'ın 4 Ocak Pazar günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken diziseverler, "Teşkilat bugün var mı?" ve "Teşkilat bugün neden yok?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Pazar günlerinin sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat son bölümü ve TRT 1 yayın akışı hakkında merak edilenler haberimizde...
TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?
Her pazar günü TRT 1 ekranlarında gelmeye devam eden Teşkilat yeni bölümü 4 Ocak Pazar günü yayınlanmayacak.
TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK?
Televizyon kanallarında gelenek haline gelen yılbaşı tatili sonrası 4 Ocak Pazar günü yayınlanması beklenen Teşkilat 164. bölümü kısa bir ara verdi.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Teşkilat 164. bölümü ile 11 Ocak 2026 Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.