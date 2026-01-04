Teşkilat bugün var mı? Teşkilat 4 Ocak Pazar neden yok? TRT 1 yayın akışı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRT 1'in sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat 164. bölümü ile ekranlara ne zaman gelecek merak ediliyor. Teşkilat'ın 4 Ocak Pazar günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken diziseverler, "Teşkilat bugün var mı?" ve "Teşkilat bugün neden yok?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Pazar günlerinin sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat son bölümü ve TRT 1 yayın akışı hakkında merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 21:57
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat 164. bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Ocak Pazar akşamı yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat bugün var mı?" ve "Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmıyor?" sorularına yanıt arıyor. Teşkilat son bölümü ve TRT 1 yayın akışıyla ilgili tüm detaylar gündemdeki yerini koruyor.

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

Her pazar günü TRT 1 ekranlarında gelmeye devam eden Teşkilat yeni bölümü 4 Ocak Pazar günü yayınlanmayacak.

TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK?

Televizyon kanallarında gelenek haline gelen yılbaşı tatili sonrası 4 Ocak Pazar günü yayınlanması beklenen Teşkilat 164. bölümü kısa bir ara verdi.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat 164. bölümü ile 11 Ocak 2026 Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 OCAK 2026 PAZAR

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Ege'nin Hamsisi

08:30 Gönül Dağı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

13:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:30 Pembe Panter 2

03:40 Teşkilat

