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TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 - Ticaret Bakanlığı 1033 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

Ticaret Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 33 personeli işe alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanının ardından bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'Ticaret Bakanlığı 1033 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:00
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 - Ticaret Bakanlığı 1033 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Ticaret Bakanlığı bünyesnde 1033 personelin istihdam edileceğine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. İş arayan ve Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, açılacak kadroları, kontenjanları, başvuru şartları ve tarihlerini merak ederken detayları sizler için derledik.

TİCARET BAKANLIĞI 1033 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 1033 memur alınacağına ilişkin ilan kamuoyuna duyuruldu. Genel İdari Hizmetler sınıfında ihdas edilen kadrolarda memuriyet derecesi 9 olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

TİCARET BAKANLIĞI 1033 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

Ticaret Bakanlığı 1033 memur alımı kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Memur alım sürecine ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulnasu beklenirken ilana ilişkin kadrolar ve kontenjanlar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

TİCARET BAKANLIĞI 1033 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bakanlığın geçmiş ilanlarına bakıldığında, genel olarak şu şartların öne çıktığı görülüyor:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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