CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu flaş transfer açıklaması!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu flaş transfer açıklaması!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 23:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu flaş transfer açıklaması!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Fatih Tekke mücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendirirken transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz! Olmaz! Bu konuda eksiğimiz çok fazla! Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz!"

TRANSFER SÖZLERİ

"Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım! Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez."

"BAŞIMIZ DİK AYRILIYORUZ"

"Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız." dedi.

REKLAM-IDEFIX
G.Saray'dan Süper Kupa’da gövde gösterisi!
DİĞER
Eren Elmalı cezadan golle döndü! Okan Buruk’a sarıldı
Başkan Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetimizi ilettik
Buruk'tan Eren Elmalı sözleri! "En çok o gole sevindim"
Eren Elmalı: Attığım golden sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 23:23
Konyaspor Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı! Konyaspor Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı! 22:54
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 22:53
Yunus Akgün'den Sane'ye övgü! Yunus Akgün'den Sane'ye övgü! 22:50
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 22:14
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 22:05
Daha Eski
R.Madrid-Maccabi maçı seyircisiz! R.Madrid-Maccabi maçı seyircisiz! 17:49
Amaral ve Kerim Alıcı Bandırmaspor'da! Amaral ve Kerim Alıcı Bandırmaspor'da! 17:46
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 17:15
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 16:35
Sivasspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları! 16:03
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 15:51