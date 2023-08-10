ALES/2 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | 2023/ALES-2 sınav yeri öğrenme - ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES/2 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM tarafından Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilere yönelik düzenlenen ALES'in ikincisi, 20 Ağustos'ta yapılacak. Her yıl 3 kez yapılan ve adayların eğitimine ve kariyer yaşamına etkisi büyük olan ALES sınavı hakkında açıklama yapan ÖSYM, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

2023/ALES-2 SINAV YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN ALES-2 AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, ALES-2 giriş bilgileri, şu duyuru ile birlikte yayımlandı:

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023/ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ağustos 2023 Pazar günü, saat 10.15'te yapılacak olan ALES-2 sınavının sonuçları 5 Eylül 2023 Salı günü açıklanacak.

2023/ALES-3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 yılına ilişkin 3. ALES sınavı olan 2023/ALES-3 ise 19 Kasım Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2023 yılı ALES sonuçları 2028 yılına kadar geçerli olacak.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ALES kılavuzunda bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.