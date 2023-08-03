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TEMMUZ ENFLASYON AÇIKLANDI | TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç?

Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur ve emekli zamlarının ardından açıklanacak ilk enflasyon verisi olan Temmuz ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Temmuz enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 09:21 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:29
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TEMMUZ ENFLASYON AÇIKLANDI | TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç?

TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere yapılan ara zammın ardından açıklanan ilk veri olması sebebiyle Temmuz ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Temmuz enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK 2023 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna açıklanacak. Temmuz ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda 2024 emekli ve memur zam oranı için ilk veri olacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 arttı. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

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