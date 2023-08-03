Haberler Haberler AUZEF 3 DERS SINAV SONUCU 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF üç ders sonuç sorgulama ekranı

AUZEF 3 DERS SINAV SONUCU 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF üç ders sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitresi tarafından Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen mezuniyete 3 ders sınavında sonuçlar açıklandı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına dahil adaylar, arama motorlarında 'AUZEF 3 ders sınav sonuçları 2023, İstanbul Üniversitesi AUZEF üç ders sonuç sorgulama ekranı' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 13:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 13:40
AUZEF 3 DERS SINAV SONUCU 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF üç ders sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Twitter hesabında, mezuniyete 3 ders sınavının sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Mezun olmaları için en fazla üç dersten başarılı olmaları gereken kişilerin katılım sağladığı sınavın sonucunu öğrenmek isteyenler için 'AUZEF 3 ders sınav sonuçları 2023, İstanbul Üniversitesi AUZEF üç ders sonuç sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik.

2023 AUZEF 3 DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Üç ders sınavı açık öğretim fakültelerinde okuyan ve mezun olmaları için en fazla üç dersten başarılı olmaları gereken kişiler için yapılan sınavlardır. Öğrencilerin derslerini vererek mezun olmaları için yapılan üç ders sınavı bütünleme sınavlarından sonra açılır ve şartları sağlayan her öğrenci katılım sağlayabilir.

3 DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

3 ders sınavına girmek isteyen kişilerin açık öğretim fakültelerinin lisans ya da ön lisans bölümlerinden biride kayıtlı olmaları gerekir. Mezun olmak için 3 ya da daha az dersi kalmış olan kişiler bu derslerin sınavına girebilmektedir.

En fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan kişiler bu derslerin sınavlarına girerek mezun olmak için son haklarını kullanırlar. Kişilerin birkaç ders için dönemlerinin uzamaması için üç ders sınavı açılır ve bu sınavlardan başarılı olan öğrenciler mezuniyet için hak kazanır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF ÜÇ DERS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.

👉Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler "Mezuniyete Üç Ders Sınavı" na giremez.

👉Daha önce alınmamış bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

👉Her ne sebeple olursa olsun 'Mezuniyete Üç Ders Sınavı' na katılmayan/katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

👉Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

👉İstanbul Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre belirlenen ve Mezuniyete Üç Ders sınavında değerlendirme için kullanılan mutlak değerlendirme sistemi harf notu puan aralıkları aşağıdaki tablodaki gibidir.

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