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LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | LGS ek tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9. sınıfa geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) heyecan devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen aday ve veliler, bir yandan da LGS 2. tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki LGS ek tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:21
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | LGS ek tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | Liselere Geçiş Sınavı'nın 4 Haziran Pazar günü yapılmasının ardından adaylar, lise hayatı boyunca gidecekleri okulu belirlemek için 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Sonuçları heyecanla bekleyen aday ve velileri, 2. tercihler için de araştırmalara başladı. Peki LGS ek tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LGS EK TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ek tercihler ise 31Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte MEB'in yayımladığı LGS takvimi...

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

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