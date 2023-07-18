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İSTANBUL YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLAR 2023 | MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, e-okul üzerinden yetenek sınav sonuçlarını duyurdu. Yetenek sınavlarını kazanan adaylar, spor lisesi, güzel sanatlar lisesi veya İmam Hatip liseleri arasında tercih yaparken İstanbul'da bulunan ve yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapan okulların kontenjanları araştırılıyor. İşte MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:10
İSTANBUL YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLAR 2023 | MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar

İSTANBUL YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLAR 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıfa geçecek öğrencilerin katılım sağladığı LGS sınavı gerçekleştirmesinin ardından yetenek sınav sonuçlarını açıkladı. Lise eğitimini spor, resim veya müzik alanında almak isteyen öğrenciler, arama motorlarında 'İstanbul yetenek sınavı ile alan okullar 2023, MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

MEB İSTANBUL SPOR LİSELERİ KONTENJANLAR 2023

💥ATAŞEHİR - İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 90

Pansiyon: Yok

💥BEYKOZ - Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 60

Pansiyon: Erkek

💥BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek/Kız

💥BÜYÜKÇEKMECE - Ruhi Sarıalp Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 60

Pansiyon: Yok

💥KADIKÖY - Kadıköy Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 90

Pansiyon: Yok

💥KÜÇÜKÇEKMECE - Toki Atakent Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 80

Pansiyon: Yok

💥SULTANBEYLİ - Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 120

Pansiyon: Yok

MEB İSTANBUL GÜZEL SANATLAR LİSELERİ KONTENJANLAR 2023

📌ATAŞEHİR - Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ATAŞEHİR - Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEŞİKTAŞ - İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEŞİKTAŞ - İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEYOĞLU - Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌BEYOĞLU - Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌KÜÇÜKÇEKMECE - Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌KÜÇÜKÇEKMECE - Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌PENDİK Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌PENDİK - Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek/Kız

📌PENDİK - Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek/Kız

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📌ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

MEB İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KONTENJANLAR 203

📍 ATAŞEHİR - Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 BAŞAKŞEHİR - Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 BAŞAKŞEHİR - Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Kız

📍 BAŞAKŞEHİR - TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 EYÜPSULTAN - Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

30 Pansiyon YOK

📍 FATİH - Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

30 Pansiyon YOK

📍 MALTEPE - Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

30 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK - Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

30 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK - Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

90 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK Lütfi Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

30 PANSIYON(Kız)

📍 SANCAKTEPE - Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 SANCAKTEPE - Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 SANCAKTEPE - Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ - İlahiyat Odaklı Program)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 SARIYER - Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Kız

📍 SARIYER - Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 SULTANBEYLİ - Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 SULTANGAZİ - Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 ÜSKÜDAR - Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Yok

📍 ÜSKÜDAR - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL MUSİKÎ PROGRAMI)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

📍 ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ)

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 30

Pansiyon: Erkek

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