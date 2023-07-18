İSTANBUL YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLAR 2023 | MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar

İSTANBUL YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLAR 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıfa geçecek öğrencilerin katılım sağladığı LGS sınavı gerçekleştirmesinin ardından yetenek sınav sonuçlarını açıkladı. Lise eğitimini spor, resim veya müzik alanında almak isteyen öğrenciler, arama motorlarında 'İstanbul yetenek sınavı ile alan okullar 2023, MEB İstanbul Spor, Güzel Sanatlar, İmam Hatip Lisesi kontenjanlar' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

MEB İSTANBUL SPOR LİSELERİ KONTENJANLAR 2023

💥ATAŞEHİR - İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesi Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 90 Pansiyon: Yok

💥BEYKOZ - Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi

Hazırlık: Var

Kontenjan Sayısı: 60

Pansiyon: Erkek

💥BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Spor Lisesi Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek/Kız

💥BÜYÜKÇEKMECE - Ruhi Sarıalp Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 60

Pansiyon: Yok

💥KADIKÖY - Kadıköy Spor Lisesi Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 90 Pansiyon: Yok

💥KÜÇÜKÇEKMECE - Toki Atakent Spor Lisesi

Hazırlık: Yok

Kontenjan Sayısı: 80

Pansiyon: Yok

💥SULTANBEYLİ - Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 120 Pansiyon: Yok

MEB İSTANBUL GÜZEL SANATLAR LİSELERİ KONTENJANLAR 2023

📌ATAŞEHİR - Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ATAŞEHİR - Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAĞCILAR - Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAKIRKÖY - Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BAŞAKŞEHİR - Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEŞİKTAŞ - İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEŞİKTAŞ - İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEYOĞLU - Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌BEYOĞLU - Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌KADIKÖY - İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌KÜÇÜKÇEKMECE - Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌KÜÇÜKÇEKMECE - Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌PENDİK Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌PENDİK - Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek/Kız

📌PENDİK - Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) Hazırlık: Var Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek/Kız

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (TİYATRO ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ÜSKÜDAR - Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi (TÜRK HALK MÜZİĞİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi (MÜZİK ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📌ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi (GÖRSEL SANATLAR ALANI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

MEB İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KONTENJANLAR 203

📍 ATAŞEHİR - Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 BAŞAKŞEHİR - Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 BAŞAKŞEHİR - Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Kız

📍 BAŞAKŞEHİR - TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 EYÜPSULTAN - Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 30 Pansiyon YOK

📍 FATİH - Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 30 Pansiyon YOK

📍 MALTEPE - Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 30 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK - Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 30 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK - Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 90 PANSIYON(Erkek)

📍 PENDİK Lütfi Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok 30 PANSIYON(Kız)

📍 SANCAKTEPE - Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 SANCAKTEPE - Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 SANCAKTEPE - Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ - İlahiyat Odaklı Program) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 SARIYER - Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Kız

📍 SARIYER - Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL SPOR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 SULTANBEYLİ - Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 SULTANGAZİ - Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 ÜSKÜDAR - Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Yok

📍 ÜSKÜDAR - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL MUSİKÎ PROGRAMI) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek

📍 ÜSKÜDAR - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAFIZLIK PROJESİ) Hazırlık: Yok Kontenjan Sayısı: 30 Pansiyon: Erkek