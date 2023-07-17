SEYYANEN ZAM HER AY ÖDENECEK Mİ 2023? | Seyyanen zam 1 ay mı ödenir? - Seyyanen zamlı maaş hesaplama

SEYYANEN ZAM HER AY ÖDENECEK Mİ 2023? | Milyonlarca asgari ücretli çalışan, memur ve emekliler için Temmuz ara zamları belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırken emekliye yüzde 25, memura ise 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 17.55 ile birlikte 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına karar verildi. Zamların ardından asgari ücret net 11 bin 402 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşı, kök maaş üzerinden zam yapılması sebebiyle 7 bin 500 TL'de kaldı. Peki memura yapılan seyyanen zam her ay ödenecek mi? Seyyanen zam 1 ay mı ödenir? İşte merak edilenler...

SEYYANEN ZAM 1 AY MI ÖDENİR?

Seyyanen zam bir aya mahsus olmayacak, her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde hesaplarına yatacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkı ve 8 bin 077 TL seyyanen zam ile birlikte 22 bin 17 TL oldu. Memur emeklisi maaş zammı ise 7.45 puan ek zam ile yüzde 25'e çıkartıldı. Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

SEYYANEN ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA

MEVCUT MAAŞ: 15.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 17.632,5 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 25.709,5 TL

MEVCUT MAAŞ: 16.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 18.808 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 26.885 TL

MEVCUT MAAŞ: 17.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 19.983,5 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 28.060,5 TL

MEVCUT MAAŞ: 18.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 21.159 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 29.236 TL

MEVCUT MAAŞ: 19.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 22.334,5 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 30.411,5TL

MEVCUT MAAŞ: 20.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 23.510 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 31.587 TL

MEVCUT MAAŞ: 21.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 23.510 TL

Seyyanen zam: 24.685,5 TL

Toplam zamlı maaş: 32.762,5 TL

MEVCUT MAAŞ: 22.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 25.861 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 33.938 TL

MEVCUT MAAŞ: 23.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 27.036,5 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 35.113,5 TL

MEVCUT MAAŞ: 24.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 28.212 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 36.289 TL

MEVCUT MAAŞ: 25.000 TL

%17.55 zamlı maaş: 29.387,5 TL

Seyyanen zam: 8.077 TL

Toplam zamlı maaş: 37.464,5 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 500 TL

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız."