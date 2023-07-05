GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gizli Bahçe (The Secret Garden) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Jack Thorne'un kaleme aldığı Gizli Bahçe filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İngiltere'de geçen Gizli Bahçe Hindistan'da kendisini istemeyen varlıklı bir İngiliz aileye doğan, Mary Lennox adında 10 yaşındaki bir kıza odaklanıyor. Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven ile birlikte yaşaması için İngiltere'ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?