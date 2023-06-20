Haberler Haberler MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | Son dakika asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | Son dakika asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretin enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve vatandaşları mağdur etmemek adına yapılan yeni düzenlemenin ardından, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete ara zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin belirlediği yeni asgari ücret zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu gelişmenin ardından yeni muhtar maaşları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabı ve geçtiğimiz yıllara göre muhtar maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:40
MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | Son dakika asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | 85 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli oldu. Asgari ücrete göre belirlenen ve ülkenin her yerinde, köy veya mahalle fark etmeksizin aynı maaşı alan muhtarların maaşı da merak konusu oldu. Peki asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMDAN SONRA MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Muhtarlar net asgari ücret tutarında maaş alıyor. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUHTAR MAAŞLARI

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

Muhtar maaşı: 8.506,80 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

İşverene maliyeti: 7603.43 TL

Muhtar maaşı: 5.500,35 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

İşverene maliyeti: 5879.70 TL

Muhtar maaşı: 5.004 TL

💰2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

Muhtar maaşı: 3.577,5 TL

💰2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

İşverene maliyeti: 3458.03 TL

Muhtar maaşı: 2.943 TL

💰2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

İşverene maliyeti: 3006.12 TL

Muhtar maaşı: 2.558,4 TL

💰2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

İşverene maliyeti: 2384.66 TL

Muhtar maaşı: 2.029,5 TL

💰2017 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1777.5 TL

İşverene maliyeti: 2088.56 TL

Muhtar maaşı: 1.404,06 TL

💰2016 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1647 TL

İşverene maliyeti: 1935.23 TL

Muhtar maaşı: 1.300,99 TL

💰2015 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1273.5 TL

İşverene maliyeti: 1496.36 TL

Muhtar maaşı: 1.000,54 TL

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu... 
Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine jet hızında yardım! Para anında hesaba geçti
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi...
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika günlük, saatlik, haftalık asgari ücret ne kadar oldu?
Kıdem Tazminatı Tavan Ne Kadar Oldu?
GSS primleri ne kadar oldu?
MSÜ tercih sorgulama ekranı 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" 13:06
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... 13:05
Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında 12:25
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 11:11
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! 11:31
Altınordu'da 7 isim geri döndü! Altınordu'da 7 isim geri döndü! 11:47
Daha Eski
G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek 11:48
Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! 12:14
Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 12:15
Faroe Adaları - Arnavutluk maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Arnavutluk maçı saat kaçta? 09:49
Arda imzayı atıyor! İşte yeni takımı Arda imzayı atıyor! İşte yeni takımı 09:57
Avusturya - İsveç maçı saat kaçta? Avusturya - İsveç maçı saat kaçta? 09:58