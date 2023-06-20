MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | Son dakika asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? | 85 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli oldu. Asgari ücrete göre belirlenen ve ülkenin her yerinde, köy veya mahalle fark etmeksizin aynı maaşı alan muhtarların maaşı da merak konusu oldu. Peki asgari ücret ara zamdan sonra muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMDAN SONRA MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Muhtarlar net asgari ücret tutarında maaş alıyor. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUHTAR MAAŞLARI

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

Muhtar maaşı: 8.506,80 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL Muhtar maaşı: 5.500,35 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL Muhtar maaşı: 5.004 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL İşverene maliyeti: 4203.56 TL Muhtar maaşı: 3.577,5 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL Muhtar maaşı: 2.943 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL Muhtar maaşı: 2.558,4 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL Muhtar maaşı: 2.029,5 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL Muhtar maaşı: 1.404,06 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL Muhtar maaşı: 1.300,99 TL