YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | YKS YDT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT, 18 Haziran Pazar günü yapılıyor. Adayların ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürerken YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? YKS YDT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç? soruları da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

YDT 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan Yabancı Dil Testi 17.45'te sona erecek.

YKS YDT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2023 YDT 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi 120 dakikadır (2 SAAT).

YDT SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

YDT'de adaylara, sınav olacakları alana göre (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) bir kitapçıkta; 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 120 dakikadır. YDT, yerleştime puanının %60'ını oluşturmaktadır.

YDT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 15.30 olarak belirtilmiş, 15.30'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.