İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, kimler başvuru yapabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı personel genel müdürlüğü, öğretmenlerin 2026 yılı il içi tayin sürecine dair beklenen duyuruyu yaptı. İl içi yer değiştirme takviminin netleşmesiyle birlikte gözler MEBBİS ekranına çevrildi. 3 yıllık çalışma süresini dolduran kadrolu öğretmenler, bugün itibarıyla 40 okul tercihi yapabilecek. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Kimler başvuru yapabilir? İşte adım adım başvuru rehberi...

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğretmenlerin aynı il içerisindeki farklı okullara yer değiştirme süreci 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adayların başvurularını tamamlamaları için son gün ise 6 Mayıs 2026 Çarşamba (saat 16:00) olarak belirlendi.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (MEBBİS EKRANI)

Öğretmenler, il içi tayin başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru süreci şu adımlarla takip edilebilir:

MEBBİS veya personel.meb.gov.tr adresine giriş yapın. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" modülüne tıklayın. "İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme" formunu eksiksiz doldurun. Tercihlerinizi (en fazla 40 okul) sıralayın ve kaydedin. Başvurunuzu yaptıktan sonra okul müdürlüğünüze onaylatmayı unutmayın.

2026 İL İÇİ TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tayin istemek isteyen öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla mevcut okulunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak. Atamalarda hizmet puanı yüksek olan öğretmene öncelik verilecektir. Puanların eşitliği durumunda ise hizmet süresi baz alınır. Sözleşmeli olarak görev yaparken kadroya geçen öğretmenlerin, sözleşmeli süreleri de 3 yıllık sürenin hesabına dahil edilir.