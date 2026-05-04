Mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? TÜİK Mayıs ayı kira artış oranı

"Mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu?" sorusu haftanın ilk gününde milyonlarca vatandaşın odağında. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü TÜİK tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon raporuyla birlikte, kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı da netleşti. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 olarak kayıtlara geçti. Konut ve iş yerlerinde yapılacak zam sınırının belirlenmesiyle birlikte, yeni kira bedelleri hesaplanmaya başlandı. İşte kira zam hesaplama ekranı ve son dakika haberinin detayları...

MAYIS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalamalar baz alınarak hesaplanan Mayıs ayı kira artış tavanı yüzde 32,43 oldu.

Aylık TÜFE Artışı: %4,18

Yıllık TÜFE Artışı: %32,37

Kira Artışına Esas 12 Aylık Ortalama: %32,43

Bu oran, hem konut hem de iş yeri (dükkan, ofis, depo) kira sözleşmeleri için geçerli olan en yüksek zam sınırını temsil ediyor.

ADIM ADIM KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kiranız üzerinden yeni zamlı tutarı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

Örnek Hesaplama (20.000 TL Kira İçin):

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: %32,43

Kira Artış Tutarı: 6.486 TL

Yeni (Zamlı) Kira Bedeli: 26.486 TL