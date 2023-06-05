YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Haziran ayı Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni kabine kuruldu. Yeni isimlerin yer aldığı Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısı ne zaman yapacağı ise merak konusu. Hükümetin ana gündeminde ekonomi yer alırken arama motorlarında sıkça araştırılan yeni kabine ne zaman toplanacak? Haziran ayı Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAZİRAN AYI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni kabine listesini açıkladı. Yeni kabinenin ilk toplantısı için tarih de veren Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Yeni Kabinenin ilk toplantısı 6 Haziran Salı günü yapılacak.

YENİ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE LİSTESİNDE KİMLER VAR?

📌Cumhurbaşkanı Yardımcısı: CEVDET YILMAZ (yerine geldiği: Fuat Oktay)

📌Adalet Bakanı: YILMAZ TUNÇ (yerine geldiği: Bekir Bozdağ)

📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (yerine geldiği: Derya Yanık)

📌Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: VEDAT IŞIKHAN (yerine geldiği: Vedat Bilgin)

📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: MEHMET ÖZHASEKİ (yerine geldiği: Murat Kurum)

📌Dışişleri Bakanlığı: HAKAN FİDAN (yerine geldiği: Mevlüt Çavuşoğlu)

📌Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: ALPARSLAN BAYRAKTAR (yerine geldiği: Fatih Dönmez)

📌Gençlik ve Spor Bakanlığı: OSMAN AŞKIN BAK (yerine geldiği: Mehmet Kasapoğlu)

📌Hazine ve Maliye Bakanlığı: MEHMET ŞİMŞEK (yerine geldiği: Nureddin Nebati)

📌İçişleri Bakanlığı: ALİ YERLİKAYA (yerine geldiği: Süleyman Soylu)

📌Kültür ve Turizm Bakanlığı: MEHMET NURİ ERSOY (yerine geldiği: Mehmet Nuri Ersoy)

📌Milli Eğitim Bakanlığı: YUSUF TEKİN (yerine geldiği: Mahmut Özer)

📌Milli Savunma Bakanlığı: YAŞAR GÜLER (yerine geldiği: Hulusi Akar)

📌Sağlık Bakanlığı: FAHRETTİN KOCA (yerine geldiği: Fahrettin Koca)

📌Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: MEHMET FATİH KACIR (yerine geldiği: Mustafa Varank)

📌Tarım ve Orman Bakanlığı: İBRAHİM YUMAKLI (yerine geldiği: Vahit Kirişçi)

📌Ticaret Bakanlığı: ÖMER BOLAT (yerine geldiği: Mehmet Muş)

📌Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: ABDÜLKADİR URALOĞLU (yerine geldiği: Adil Karaismailoğlu)