LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | 8. sınıf 1. dönem konuları hangileri? - LSG 8. sınıf konu dağılımı ve ilk dönem konuları

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'de 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan, aynı zamanda sınır ülkelerden de hissedilen iki şiddetli depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS'de son sınıfların 2. dönem konularına yer verilmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında LGS'de hangi konular çıkacak? 8. sınıf 1. dönem konuları hangileri? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?
LGS İNGİLİZCE 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Friendship Konusu
- Teen Life Konusu
- In The Kitchen Konusu
- On The Phone Konusu
- The Internet Konusu
LGS MATEMATİK 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Çarpanlar ve Katlar Konusu
- Üslü İfadeler Konusu
- Kare köklü İfadeler Konusu
- Veri Analizi Konusu
- Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
LGS TÜRKÇE 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Fiilimsiler Konusu
- Sözcükte Anlam Konusu
- Söz Gruplarında Anlam Konusu
- Deyimler ve Atasözleri Konusu
- Cümlenin Öğeleri Konusu
- Söz Sanatları Konusu
- Yazım Kuralları Konusu
- Noktalama İşaretleri Konusu
- Cümlede Anlam Konusu
- Metin Türleri Konusu
- Cümle Türleri Konusu
LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Kader İnancı Konusu
- Zekat ve Sadaka Konusu
- Din ve Hayat Konusu
LGS İNKILAP TARİHİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Bir Kahraman Doğuyor Konusu
- Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
- Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
LGS FEN BİLİMLERİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
- Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
- DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
- Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
- Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu