İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU? Yeni Kabine'de Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı kim seçildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yeni bakanları teker teker açıkladı.

Yeni Kabine'de en çok merak edilen bakanlıklardan biri İçişleri Bakanlığı'ydı. Süleyman Soylu'nun İstanbul milletvekili olması sonrası yeni İçişleri Bakanı da belli oldu.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

Süleyman Soylu'nun başarıyla sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı koltuğuna İstanbul Valiliği'ni uzun bir süredir yöneten Ali Yerlikaya oturdu.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA KİMDİR? ALİ YERLİKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da hayata gelen Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Kamu yönetimi' bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Kaymakam adaylığı görevine başlayan Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri'nin Felahiye ilçesi kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.